Залізничне сполучення під Києвом відновлено: поїзди повертаються на маршрути

Неділя 14 вересня 2025 19:29
Залізничне сполучення під Києвом відновлено: поїзди повертаються на маршрути Фото: відновлення контактної мережі поки ще триває (t.me/MinDevUA)
Автор: Едуард Ткач

У неділю залізницю під Києвом після нічних вибухів відновили у надтислі терміни. Наразі пасажирські поїзди вже повертаються на свої маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства розвитку громад та територій України.

"Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 - Боярка відновлено у найкоротші терміни. Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві поінформували, що вечірні пасажирські поїзди вже повертаються на свої маршрути. Однак на дільниці вони поки що будуть рухатися за допомогою тепловозів, оскільки відновлення контактної мережі ще триває.

Крім того, можуть фіксуватися затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі. Стежити за цим можна на сайті "Укрзалізниці" за цим посиланням.

Також відомо, що починаючи з завтрашнього дня приміські поїзди між Києвом та Васильковом будуть курсувати через Боярку без обмежень.

"Дякуємо колегам та всім, хто долучився до подолання наслідків надзвичайної ситуації", - резюмували у міністерстві.

Що передувало

Нагадаємо, пізно ввечері 13 вересня в Київській області прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що вони не були пов'язані з повітряною атакою.

Сьогодні Головне управління комунікацій ЗСУ повідомило РБК-Україна, що 13 вересня після 23:30 на перегоні під Києвом сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, який перевозив військовий вантаж.

В результаті вибуху особовий склад не постраждав, проте рух по залізниці зупинили, оскільки вона була пошкоджена. Відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження.

Детальніше про те, що сталося, читайте в матеріалі РБК-Україна.

