Железнодорожное сообщение под Киевом восстановлено: поезда возвращаются на маршруты

В воскресенье железную дорогу под Киевом после ночных взрывов восстановили в сверхсжатые сроки. Сейчас пассажирские поезда уже возвращаются на свои маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства развития общин и территорий Украины.

"Железнодорожное сообщение на участке Васильков-1 - Боярка восстановлено в кратчайшие сроки. Благодаря слаженной работе работников железной дороги и ГСЧС все работы выполнены в сверхсжатые сроки", - говорится в сообщении.

В министерстве проинформировали, что вечерние пассажирские поезда уже возвращаются на свои маршруты. Однако на участке они пока будут двигаться с помощью тепловозов, поскольку восстановление контактной сети еще продолжается.

Кроме того, могут фиксироваться задержки поездов, которые уже находятся в пути. Следить за этим можно на сайте "Укрзализныци" по этой ссылке.

Также известно, что начиная с завтрашнего дня пригородные поезда между Киевом и Васильковом будут курсировать через Боярку без ограничений.

"Спасибо коллегам и всем, кто присоединился к преодолению последствий чрезвычайной ситуации", - резюмировали в министерстве.