Залізна українізація продовжується. В "Дії" можна обрати нову назву для Південної залізниці

"Південно-Західну та Південну гілки "Укрзалізниці" назвали ще за географічною прив'язкою до російської імперії. Хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. Тому це точно треба змінювати", - зазначив Федоров.

Так, українці вже обрали нову назву для Південно-Західної залізниці. В опитуванні в "Дії" взяли учать 1,1 млн людей, з них понад 417,2 тисяч проголосували за варіант Центральна залізниця.

Наразі у додатку доступне голосування за нову назву для Південної залізниці. Серед варіантів - Харківська, Слобожанська, Слобідська та Східна залізниця. Опитування триватиме до 17 березня.

РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" проведе кардинальні зміни, зокрема, змінить назв двох регіональних філій.

Ми також писали про запуск опитування щодо перейменування Південно-Західної залізниці.

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