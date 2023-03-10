Железная украинизация продолжается. В "Дії" можно выбрать новое название для Южной железной дороги

"Юго-Западная и Южная ветви "Укрзализныци" назвали еще по географической привязке к российской империи. Хотя территориально они расположены в других регионах. Поэтому это точно нужно менять", - отметил Федоров.

Так, украинцы уже выбрали новое название для Юго-Западной железной дороги. В опросе в "Дії" приняли участие 1,1 млн человек, из них более 417,2 тысячи проголосовали за вариант Центральная железная дорога.

В настоящее время в приложении доступно голосование за новое название для Южной железной дороги. Среди вариантов - Харьковская, Слобожанская, Слободская и Восточная железная дорога. Опрос продлится до 17 марта.

РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" проведет кардинальные изменения, в частности, изменит названия двух региональных филиалов.

Мы также писали о запуске опроса о переименовании Юго-Западной железной дороги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.