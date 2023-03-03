ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В "Дії" можна обрати нову назву для Південно-Західної залізниці: як проголосувати

Новость на русском →
П'ятниця 03 березня 2023 11:18
В "Дії" можна обрати нову назву для Південно-Західної залізниці: як проголосувати Фото: в "Дії" можна обрати нову назву для Південно-західної залізниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом тижня українці матимуть змогу обрати нову назву для Південно-Західної залізниці в "Дії", аби вона більше не мала жодного зв’язку з країною-агресором.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Як пояснив Федоров, залізниця розташована на півночі України, однак отримала назву ще в часи Російської імперії, коли Україну вважали її південно-західною частиною.

"Вибрати можна серед 4 варіантів. Заходьте в "Дію" та долучайтеся до українізації залізниці. Опитування триватиме до 10 березня. Вдячний за кожен голос. Це допомагає будувати електронну демократію", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" планує перейменувати філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця ЮЗЖД
NEWS
Дальність більша, ніж HIMARS. Українська "Вільха-М" вже застосовується у бою, у планах модифікація до 150 км
Дальність більша, ніж HIMARS. Українська "Вільха-М" вже застосовується у бою, у планах модифікація до 150 км
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін