В "Дії" можна обрати нову назву для Південно-Західної залізниці: як проголосувати
Протягом тижня українці матимуть змогу обрати нову назву для Південно-Західної залізниці в "Дії", аби вона більше не мала жодного зв’язку з країною-агресором.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Як пояснив Федоров, залізниця розташована на півночі України, однак отримала назву ще в часи Російської імперії, коли Україну вважали її південно-західною частиною.
"Вибрати можна серед 4 варіантів. Заходьте в "Дію" та долучайтеся до українізації залізниці. Опитування триватиме до 10 березня. Вдячний за кожен голос. Це допомагає будувати електронну демократію", - пише міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" планує перейменувати філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця".
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