Засилля російської давнини: "Укрзалізниця" змінить назву двох регіональних філій

Мова йде про філії "Південна залізниця" та "Південно-Західна залізниця". Однак як саме вони тепер будуть називатись - поки що не відомо. Перейменування філій планують завершити до кінця 2023 року.

"Чому залізниця із центром у столиці має назву "Південно-Західна", а залізниця, що має центр у Харкові, на півночі України, - "Південна"? Це засилля імперської, російської давнини, яке не має нічого спільного з українським сьогоденням. Саме тому в рамках нашої програми "Залізна українізація" ми змінимо це раз і назавжди", - пояснив голова правління товариства Олександр Камишін.