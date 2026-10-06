Заліт російських дронів у Молдову є спланованою акцією, - Повітряні сили
Порушення повітряного простору Молдови російськими дронами є "спланованими акціями" Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко на засіданні парламентської ТСК.
Він відповів на питання щодо того, чи свідомим був заліт дронів країни-агресорки до Молдови.
"Це сплановані акції, можливо 2-3% піддались впливу РЕБ, але в Чорному морі вони можуть організувати хороше покриття ретрансляторів, тому це сплановані акції", - наголосив Черевашенко.
Нагадаємо, вранці 3 жовтня Міноборони Молдови повідомило, що на території країни вибухнули три ракети і два дрони. Ще один об'єкт за хвилину пролетів над молдовським повітряним простором у напрямку Паланки.
Зазначимо, того дня уламки безпілотників виявили у чотирьох районах Молдови. Загалом поліція зафіксувала п'ять окремих випадків падіння літальних апаратів.
В одному з випадків вибух пошкодив вікна будівлі. Крім того, після падіння дрона загорілася суха трава.
Раніше, 30 вересня, дрон перетнув повітряний простір Молдови, впав і вибухнув неподалік села Гирбовець і міста Бендери.
Крім того, 19 вересня у Молдові виявили кілька безпілотників, які порушили повітряний простір у Штефан-Водському районі