Заліт російських дронів у Молдову є спланованою акцією, - Повітряні сили

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко на засіданні парламентської ТСК.

Він відповів на питання щодо того, чи свідомим був заліт дронів країни-агресорки до Молдови.

"Це сплановані акції, можливо 2-3% піддались впливу РЕБ, але в Чорному морі вони можуть організувати хороше покриття ретрансляторів, тому це сплановані акції", - наголосив Черевашенко.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня Міноборони Молдови повідомило, що на території країни вибухнули три ракети і два дрони. Ще один об'єкт за хвилину пролетів над молдовським повітряним простором у напрямку Паланки.

Зазначимо, того дня уламки безпілотників виявили у чотирьох районах Молдови. Загалом поліція зафіксувала п'ять окремих випадків падіння літальних апаратів.

В одному з випадків вибух пошкодив вікна будівлі. Крім того, після падіння дрона загорілася суха трава.