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Залет российских дронов в Молдову является спланированной акцией, - Воздушные силы

17:27 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Залет российских дронов в Молдову является спланированной акцией, - Воздушные силы Фото: обломки беспилотника (Getty Images)
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Нарушение воздушного пространства Молдовы российскими дронами являются "спланированными акциями" России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевашенко на заседании парламентской ВСК.

Он ответил на вопрос о том, был ли осознанным залет дронов страны-агрессора в Молдову.

"Это спланированные акции, возможно 2-3% подверглись влиянию РЭБ, но в Черном море они могут организовать хорошее покрытие ретрансляторов, поэтому это спланированные акции", - подчеркнул Черевашенко.

Напомним, утром 3 октября Минобороны Молдовы сообщило, что на территории страны взорвались три ракеты и два дрона. Еще один объект через минуту пролетел над молдавским воздушным пространством в направлении Паланки.

Отметим, в тот день обломки беспилотников обнаружили в четырех районах Молдовы. В целом полиция зафиксировала пять отдельных случаев падения летательных аппаратов.

В одном из случаев взрыв повредил окна здания. Кроме того, после падения дрона загорелась сухая трава.

Ранее, 30 сентября, дрон пересек воздушное пространство Молдовы, упал и взорвался недалеко от села Гырбовец и города Бендеры.

Кроме того, 19 сентября в Молдове обнаружили несколько беспилотников, нарушивших воздушное пространство в Штефан-Водском районе.

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