ua en ru
Сб, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Міноборони Молдови заявило про влучання трьох ракет і двох дронів на території країни

14:05 03.10.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
Міноборони Молдови заявило про влучання трьох ракет і двох дронів на території країни Фото: уламки ракети після падіння (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Під час масованої атаки Росії по Україні вранці 3 жовтня на території країни вибухнули п'ять повітряних цілей. За результатами аналізу даних їх ідентифікували як три ракети та два дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Молдови.

"У зв’язку з масовими атаками Російської Федерації на Україну сьогодні вранці Служба повітряних операцій Національної армії повідомляє, що за результатами аналізу даних про проліт над національним повітряним простором, крім п’яти літальних апаратів - трьох ракет і двох дронів, які вибухнули на землі, було виявлено ще один несанкціонований політ", - йдеться у повідомленні.

Цей об'єкт увійшов у повітряний простір Молдови о 08:04 з боку населеного пункту Удобне Одеської області України. Він рухався у напрямку Паланки.

Вже о 08:05 об'єкт залишив повітряний простір Молдови та попрямував у бік Біляївки Одеської області. Таким чином, його перебування над територією країни тривало близько однієї хвилини.

Нагадуємо, що вранці 3 жовтня уламки безпілотників виявили у чотирьох районах Молдови.

Загалом поліція зафіксувала п'ять окремих випадків падіння літальних апаратів.

В одному з випадків вибух пошкодив вікна будівлі, а після падіння дрона загорілася суха трава.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Молдова Російська Федерація Україна Дрони Ракети
Новини
У Києві змінили правила руху мостами під час тривоги
У Києві змінили правила руху мостами під час тривоги
Аналітика
Чи можливий "блекаут" звʼязку? Інтерв'ю з Мінцифри про атаки РФ на дата-центри
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Чи можливий "блекаут" звʼязку? Інтерв'ю з Мінцифри про атаки РФ на дата-центри