Міноборони Молдови заявило про влучання трьох ракет і двох дронів на території країни

Під час масованої атаки Росії по Україні вранці 3 жовтня на території країни вибухнули п'ять повітряних цілей. За результатами аналізу даних їх ідентифікували як три ракети та два дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Молдови.

"У зв’язку з масовими атаками Російської Федерації на Україну сьогодні вранці Служба повітряних операцій Національної армії повідомляє, що за результатами аналізу даних про проліт над національним повітряним простором, крім п’яти літальних апаратів - трьох ракет і двох дронів, які вибухнули на землі, було виявлено ще один несанкціонований політ", - йдеться у повідомленні.

Цей об'єкт увійшов у повітряний простір Молдови о 08:04 з боку населеного пункту Удобне Одеської області України. Він рухався у напрямку Паланки.

Вже о 08:05 об'єкт залишив повітряний простір Молдови та попрямував у бік Біляївки Одеської області. Таким чином, його перебування над територією країни тривало близько однієї хвилини.

