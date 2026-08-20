Залишився один день: кому потрібно звернутися до ПФУ за виплатою 3100 гривень

До Дня Незалежності частину українців чекає одноразова виплата, але отримати гроші автоматично зможуть не всі. У декого залишився буквально один робочий день для оформлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Головне До 3100 грн - таку разову виплату можуть отримати окремі категорії українців до Дня Незалежності.

Не всім потрібно звертатися до ПФУ - пенсіонерам та деяким отримувачам субсидій і пільг гроші нараховують автоматично.

Деяким категоріям заяву треба подати автоматично.

21 серпня - останній робочий день перед святом, коли можна звернутися до ПФУ особисто.

Кому нарахують гроші до 24 серпня

У серпні 2026 року окремі категорії українців отримають разову грошову виплату до Дня Незалежності України. Її розмір залежить від статусу отримувача і становить від 450 до 3100 гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №602 від 13 травня 2026 року, виплати встановили у таких розмірах:

3100 гривень - людям з особливими заслугами перед Батьківщиною, а також особам з інвалідністю внаслідок війни I групи;

2900 гривень - особам з інвалідністю внаслідок війни II групи;

2700 гривень - особам з інвалідністю внаслідок війни III групи;

1000 гривень - учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та окремим категоріям колишніх в'язнів нацистських таборів;

650 гривень - членам сімей загиблих ветеранів та загиблих Захисників і Захисниць України, а також вдовам і вдівцям, визначеним законом;

450 гривень - учасникам війни, колишнім в'язням концентраційних таборів, людям, яких насильно вивозили на примусові роботи, та деяким іншим категоріям.

Хто отримає гроші без заяви

Для більшості отримувачів у 2026 році виплату нарахують автоматично. Пенсіонери, які мають на неї право, отримають гроші разом із пенсією у серпні.

Автоматично кошти також мають надійти отримувачам житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг, якщо вони не проходять військову службу. Таким громадянам додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Військовослужбовцям, які проходять службу, виплату спрямовують на рахунки військових частин, установ та організацій, де вони служать.

Кому доведеться звернутись до ПФУ самостійно

Звернутися до територіального органу ПФУ потрібно тим, хто має право на виплату, але:

не є пенсіонером;

не отримує житлову субсидію або пільгу на оплату житлово-комунальних послуг;

не проходить військову службу.

Саме таким людям виплату не нарахують автоматично - для її отримання потрібно подати заяву.

У тих, хто хоче зробити це перед святом особисто, залишається небагато часу - п’ятниця, 21 серпня, буде останнім робочим днем перед Днем Незалежності.

Якщо людина набуде відповідного статусу до 24 серпня, але гроші не надійдуть до 1 жовтня, вона зможе звернутися до Пенсійного фонду із заявою.

Подати документи можна трьома способами:

особисто у відділенні ПФУ;

поштою;

онлайн через вебпортал Пенсійного фонду.

У такому разі виплату мають провести до 1 листопада.

Що ще відомо про пенсії в Україні

Тим часом юристка розповіла, за яких умов Пенсійний фонд може відмовити у виплаті пенсії за кордоном або взагалі припинити вже призначені кошти.