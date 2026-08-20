ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Остался один день: кому нужно обратиться в ПФУ за выплатой 3100 гривен

06:30 20.08.2026 Чт
3 мин
Не всем категориям выплатят эти деньги автоматически
aimg Елена Чупровская
Остался один день: кому нужно обратиться в ПФУ за выплатой 3100 гривен Фото: кто должен успеть обратиться в ПФУ за деньгами (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ко Дню Независимости часть украинцев ждет единовременная выплата, но получить деньги автоматически смогут не все. У некоторых остался буквально один рабочий день для оформления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Главное

  • До 3100 грн - такую разовую выплату могут получить отдельные категории украинцев ко Дню Независимости.
  • Не всем нужно обращаться в ПФУ - пенсионерам и некоторым получателям субсидий и льгот деньги начисляют автоматически.
  • Некоторым категориям заявление следует подать автоматически.
  • 21 августа - последний рабочий день перед праздником, когда можно обратиться в ПФУ лично.

Кому начислят деньги до 24 августа

В августе 2026 отдельные категории украинцев получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины. Ее размер зависит от статуса получателя и составляет от 450 до 3100 гривен.

Согласно постановлению Кабинета Министров №602 от 13 мая 2026 года, выплаты установили в следующих размерах:

  • 3100 гривен - людям с особыми заслугами перед Родиной, а также лицам с инвалидностью в результате войны I группы;
  • 2900 гривен - лицам с инвалидностью в результате войны II группы;
  • 2700 гривен - лицам с инвалидностью в результате войны III группы;
  • 1000 гривен - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и отдельным категориям бывших узников нацистских лагерей;
  • 650 гривен - членам семей погибших ветеранов и погибших Защитников и Защитниц Украины, а также вдовам и вдовцам, определенным законом;
  • 450 гривен - участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей, людям, насильно вывозимым на принудительные работы, и некоторым другим категориям.

Кто получит деньги без заявления

Для большинства получателей в 2026 году выплата будет начислена автоматически. Пенсионеры, имеющие на нее право, получат деньги вместе с пенсией в августе.

Автоматически средства должны поступить получателям жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг, если они не проходят военную службу. Таким гражданам дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Военнослужащим, проходящим службу, выплату направляют на счета воинских частей, учреждений и организаций, где они служат.

Кому придется обратиться в ПФУ самостоятельно

Обратиться в территориальный орган ПФУ нужно тем, кто имеет право на выплату, но:

  • не является пенсионером;
  • не получает жилищную субсидию или льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • не проходит военную службу.

Именно таким людям выплату не начислят автоматически - для ее получения нужно подать заявление.

У тех, кто хочет сделать это перед праздником лично, остается немного времени - пятница, 21 августа, будет последним рабочим днем перед Днем Независимости.

Если человек приобретет соответствующий статус до 24 августа, но деньги не поступят до 1 октября, он сможет обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

Подать документы можно тремя способами:

  • лично в отделении ПФУ;
  • почтой;
  • онлайн через веб-портал Пенсионного фонда.

В таком случае выплату должны произвести до 1 ноября.

Что еще известно о пенсиях в Украине

Тем временем юрист рассказала, при каких условиях Пенсионный фонд может отказать в выплате пенсии за границей или вообще прекратить уже назначенные средства.

По ее словам, само по себе наличие страхового стажа в Украине не гарантирует автоматического получения выплат за пределами государства – все зависит от конкретного международного соглашения со страной проживания.

Кроме того, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что минимальную пенсию в Украине планируют поднять до 6-7 тысяч гривен.

Для этого правительство хочет изменить формулу начисления и ввести накопительный уровень пенсионной системы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсии Пенсии в Украине
Новости
В ГСЧС показали первые фото последствий ночной атаки окупантов на Киев
В ГСЧС показали первые фото последствий ночной атаки окупантов на Киев
Аналитика
Фальстарт Федорова или вызов Банковой: стали ли реальнее выборы на фоне разоблачений НАБУ
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Фальстарт Федорова или вызов Банковой: стали ли реальнее выборы на фоне разоблачений НАБУ