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Пенсії зростуть до 6-7 тисяч гривень: в Раді назвали умови реформи

09:15 19.08.2026 Ср
2 хв
Розмір пенсії планують прив'язати до зростання середньої зарплати
aimg Валерія Абабіна aimg Ростислав Шаправський
Пенсії зростуть до 6-7 тисяч гривень: в Раді назвали умови реформи Фото: Жінка рахує гроші (Getty Images)
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Мінімальну пенсію в Україні планують підняти до 6-7 тисяч гривень. Для цього змінять формулу нарахування й запустять накопичувальний рівень.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

Пенсійну реформу Гетманцев назвав завданням номер один для уряду. За його словами, її мета - підняти мінімальну пенсію до 6-7 тисяч гривень, і це пряме завдання президента.

"Це пряме завдання президента. Непопулярною вона є хіба що для тих, хто втратить спецпенсії та "кланові" привілеї", - сказав нардеп.

Чому не спрацювали попередні реформи

Головною проблемою попередніх спроб реформувати пенсійну систему за останні 15 років Гетманцев назвав їхню половинчастість.

"Склали таку формулу нарахування, де через різноманітні трюки людина втрачає до 20% пенсії, а індексація прив'язана до застарілої бази 2017 року", - зазначив він.

На його думку, тепер розмір пенсії варто прив'язати до зростання середньої зарплати й вийти на коефіцієнт заміщення щонайменше 40% - тобто відсоток від колишньої зарплати людини, який вона отримуватиме як пенсію.

Як працюватиме накопичувальний рівень

Наступним кроком має стати запровадження накопичувального рівня. Гетманцев пояснив його робочу модель: якщо працівник сплачує 1% від зарплати, держава додає ще 1% (разом 2%); якщо 2% - держава додає 2% (разом 4%).

Окремо, за його словами, недержавні пенсійні фонди мають отримати чіткі гарантії захисту заощаджень від інфляції, щоб гроші не згоріли. Відповідний законопроєкт уже підготували.

Куди підуть пенсійні кошти

"Довгі гроші" з пенсійних фондів, залучені на 20-30 років, Гетманцев запропонував спрямувати на програму будівництва одного мільйона квартир.

"Це запустить будівельну галузь і дасть змогу вчителям, медикам, військовим та багатодітним родинам отримати власне якісне житло вартістю 30-50 тисяч доларів із розстрочкою на 25 років під 3% річних", - сказав він.

Нагадаємо, майбутня пенсійна реформа в Україні базуватиметься на трискладовій системі, яка охоплює солідарні виплати, професійні пенсії та накопичення, про це раніше в інтерв'ю РБК-Україна розповідав міністр соціальної політики Денис Улютін.

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