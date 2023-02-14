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Залишився лише один. Литва закрила прикордонний перехід для поїздів Білорусі, - ЗМІ

Фото: Литва закрила прикордонний перехід для поїздів Білорусі (rw.by)
Автор: Іван Носальський

Влада Литви вирішила закрити прикордонний перехід Стасілас - Беняконі для білоруських поїздів з 16 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белсат".

Як стверджує білоруський телеканал, цю інформацію підтверджують працівники литовської митниці. Відповідний документ надіслали майже всім організаціям у регіоні.

При цьому, за неофіційною інформацією, таке рішення було ухвалено через відсутність рентгенівських систем, які допомагають знаходити контрабандні вантажі (переважно цигарки).

Варто зауважити, що таким чином між Литвою та Білоруссю працюватиме лише один залізничний перехід Гудогай - Кяна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Литви розірвав підписану 16 років тому угоду з Білоруссю про принципи транскордонного співробітництва.

Також ми писали, що у Литві заявили про необхідність однаково оцінювати росіян та білорусів з точки зору можливої загрози національній безпеці.

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