RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Остался только один. Литва закрыла пограничный переход для поездов Беларуси, - СМИ

Фото: Литва закрыла пограничный переход для поездов Беларуси (rw.by)
Автор: Иван Носальский

Власти Литвы решили закрыть пограничный переход Стасилас - Бенякони для белорусских поездов с 16 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".

Как утверждает белорусский телеканал, эту информацию подтверждают сотрудники литовской таможни. Соответствующий документ прислали почти всем организациям в регионе.

При этом, по неофициальной информации, такое решение было принято из-за отсутствия рентгеновских систем, которые помогают находить контрабандные грузы (преимущественно сигареты).

Стоит заметить, что таким образом между Литвой и Беларусью будет работать только один железнодорожный переход Гудогай - Кяна.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Литвы расторгло подписанное 16 лет назад соглашение с Беларусью о принципах трансграничного сотрудничества.

Также мы писали, что в Литве заявили о необходимости одинаково оценивать россиян и белорусов с точки зрения возможной угрозы национальной безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитва