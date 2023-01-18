Литва розірвала угоду з Білоруссю щодо транскордонної співпраці

Сьогодні, 18 січня, уряд Литви вирішив розірвати підписану 16 років тому угоду з Білоруссю про принципи транскордонного співробітництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.lt .

"Чи будуть якісь коментарі, щоб прибрати те, що не працює?" - сказала прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

За відсутності зауважень пропозицію про розірвання угоди з Білоруссю було схвалено консенсусом.

За даними Міністерства внутрішніх справ Литви, яке ініціювало цей процес, реалізація транскордонного співробітництва з Білоруссю неможлива в поточній геополітичній ситуації і не буде можливою найближчим часом.

Разом з розірванням угоди, втрачає чинність співпраця між урядами Литви та Білорусі, що була підписана у Вільнюсі 1 червня 2006 року та визначала сфери транскордонного співробітництва.

Згідно з цим документом, Литва та Білорусь домовилися співпрацювати у сфері інфраструктури, охорони навколишнього середовища, ефективного використання енергетичних ресурсів, туризму, відпочинку, спорту, культурної спадщини, освіти, бізнес-інфраструктури, переміщення транспортних засобів і пасажирів через кордон.