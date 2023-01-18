Литва розірвала угоду з Білоруссю щодо транскордонної співпраці
Сьогодні, 18 січня, уряд Литви вирішив розірвати підписану 16 років тому угоду з Білоруссю про принципи транскордонного співробітництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.lt.
"Чи будуть якісь коментарі, щоб прибрати те, що не працює?" - сказала прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
За відсутності зауважень пропозицію про розірвання угоди з Білоруссю було схвалено консенсусом.
За даними Міністерства внутрішніх справ Литви, яке ініціювало цей процес, реалізація транскордонного співробітництва з Білоруссю неможлива в поточній геополітичній ситуації і не буде можливою найближчим часом.
Разом з розірванням угоди, втрачає чинність співпраця між урядами Литви та Білорусі, що була підписана у Вільнюсі 1 червня 2006 року та визначала сфери транскордонного співробітництва.
Згідно з цим документом, Литва та Білорусь домовилися співпрацювати у сфері інфраструктури, охорони навколишнього середовища, ефективного використання енергетичних ресурсів, туризму, відпочинку, спорту, культурної спадщини, освіти, бізнес-інфраструктури, переміщення транспортних засобів і пасажирів через кордон.
До того ж країни, згідно з угодою, також домовилися тоді обмінюватися інформацією та надавати допомогу на кордоні у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.
Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа запропонував ЄС ввести санкції проти білоруських підприємств.
Днями керівник Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс зазначив, що громадян РФ та Білорусі з погляду можливої загрози національній безпеці Литви потрібно оцінювати однаково.
Також РБК-Україна повідомляло, що литовські прикордонники не пропустили у Білорусь вагони з російською військовою символікою.
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