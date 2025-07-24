Залишив рішення за собою: у Білому домі сказали, що Трамп думає про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп хоче особисто ухвалювати рішення щодо запровадження санкцій проти Росії через війну, яку та розв'язала проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

"Президент перебуває в тісному контакті зі своїми союзниками в Сенаті, особливо з Ліндсі Гремом, щодо цього питання. Він завжди підкреслював, що є президентом. Він від самого початку глибоко залучений у цей конфлікт, і тому будь-які рішення з приводу санкцій він хоче залишити за собою", - сказала Левітт. За словами представниці Білого дому, рішення питання щодо запровадження санкцій проти РФ - це повноваження і право Трампа, як президента.