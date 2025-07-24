Оставил решение за собой: в Белом доме сказали, что Трамп думает о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп хочет лично принимать решения по поводу введения санкций против России из-за войны, которую та развязала против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент находится в тесном контакте со своими союзниками в Сенате, особенно с Линдси Грэмом, по этому вопросу. Он всегда подчеркивал, что является президентом. Он с самого начала глубоко вовлечен в этот конфликт, и поэтому любые решения по поводу санкций, он хочет оставить за собой", - сказала Левитт. По словам представителя Белого дома, решение вопроса по поводу введения санкций против РФ - это полномочие и право Трампа, как президента.