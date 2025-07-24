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Оставил решение за собой: в Белом доме сказали, что Трамп думает о санкциях против РФ

Четверг 24 июля 2025 03:59
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Оставил решение за собой: в Белом доме сказали, что Трамп думает о санкциях против РФ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп хочет лично принимать решения по поводу введения санкций против России из-за войны, которую та развязала против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент находится в тесном контакте со своими союзниками в Сенате, особенно с Линдси Грэмом, по этому вопросу. Он всегда подчеркивал, что является президентом. Он с самого начала глубоко вовлечен в этот конфликт, и поэтому любые решения по поводу санкций, он хочет оставить за собой", - сказала Левитт.

По словам представителя Белого дома, решение вопроса по поводу введения санкций против РФ - это полномочие и право Трампа, как президента.

Санкции США против РФ

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм разработал законопроект о жестких санкциях против России. Он предусматривает 500% вторичные тарифы против стран, которые покупают нефть у России, а также природный газ, уран и многое другое.

Недавно президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, если диктатор Владимир Путин не согласится прекратить войну против Украины. На выполнение этого ультиматума американский лидер дал Кремлю 50 дней. Трамп обещал ввести 100% вторичные тарифы.

По словам Трампа, если Путин не согласится выполнить дедлайн и пойти на мирное соглашение, для России это обернется "очень плохо".

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Санкции против России Дональд Трамп
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