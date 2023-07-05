Не залишилося союзників? Росія проведе військові навчання із Сирією

У Сирії сьогодні, 5 липня, стартують російсько-сирійські військові навчання, які триватимуть шість днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсантъ ".

"З 5 липня на території Сирії розпочинаються спільні російсько-сирійські навчання, які триватимуть 6 діб. У ході навчань заплановано відпрацювання питань спільних дій авіації, сил та засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби при відображенні ударів засобів повітряного нападу", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти практично не проводять міжнародних військових навчань. У поодиноких випадках їх партнерами стають країни, які також перебувають у міжнародній ізоляції.

Навчання окупантів у Росії та Білорусі

Війська РФ в останні місяці не проводять масштабних військових навчань через гостру нестачу сучасної військової техніки, яка більшою мірою задіяна для агресії проти України.

Але на початку червня російські військові провели навчання у Калінінградській області РФ. У них взяли участь до 40 кораблів, до 25 літаків та вертольотів та близько 3,5 тисяч військовослужбовців.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ проводить регулярні навчання на території Білорусі. Крім того, нещодавно Росія відновила перекидання ешелонів військових із Білорусі на передову. РФ також перекинула під Мінськ 10 винищувачів.

Також окупанти наприкінці червня російські війська провели льотно-тактичні навчання винищувальної авіації над Балтійським морем.