Не осталось союзников? Россия проведет военные учения с Сирией

В Сирии сегодня, 5 июля, стартуют российско-сирийские военные учения, которые будут продолжатся шесть дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсантъ ".

"С 5 июля на территории Сирии начинаются совместные российско-сирийские учения, которые продлятся 6 суток. В ходе учений запланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты практически не проводят международных военных учений. В редких случаях их партнерами становятся страны, также находящиеся в международной изоляции.

Учения оккупантов в РФ и Беларуси

Войска РФ в последние месяцы не проводят масштабных военных учений из-за острой нехватки современной военной техники, которая в большей степени задействована для агрессии против Украины.

Но в начале июня российские военные провели учения в Калининградской области РФ. В них приняли участие до 40 кораблей, до 25 самолетов и вертолетов и около 3,5 тысячи военнослужащих.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в Украину, армия РФ проводит регулярные учения на территории Беларуси. Кроме того, недавно Россия возобновила перекидывание эшелонов военных из Беларуси на передовую. РФ также перебросила под Минск 10 истребителей.

Также оккупанты в конце июня российские войска провели летно-тактические учения истребительной авиации над Балтийским морем.