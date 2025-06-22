"Залишилося ще багато цілей": Трамп зробив попередження Ірану

Президент США Дональд Трамп застеріг Іран від дій у відповідь на удари, які було завдано Сполученими Штатами по іранських об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву , яку було зроблено після проведення відповідної операції.

"На Іран чекає або мир, або трагедія, набагато страшніша за ту, яку ми спостерігали протягом останніх восьми днів. Пам'ятайте, що залишилося ще багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою і, можливо, найсмертоноснішою", - попередив він.

За словами Трампа, США завдадуть ударів по інших цілях, якщо "не настане мир", і більшість із них "можна знищити за лічені хвилини".

"Жодна армія у світі не змогла б зробити те, що ми зробили сьогодні. Ніколи ще не було армії, яка могла б зробити те, що сталося", - додав він.

Пізніше Трамп написав у своїй соцмережі Truth Socia, що будь-яка спроба Ірану помститися США буде "зустрінута силою".