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"Осталось еще много целей": Трамп сделал предупреждение Ирану

Воскресенье 22 июня 2025 06:55
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"Осталось еще много целей": Трамп сделал предупреждение Ирану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от действий в ответ на удары, нанесенные Соединенными Штатами по иранским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, сделанное после проведения соответствующей операции.

"Иран ждет либо мир, либо трагедия, гораздо более страшная, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней. Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя была самой сложной и, возможно, самой смертоносной", - предупредил он.

По словам Трампа, США нанесут удары по другим целям, если "не наступит мир", и большинство из них "можно уничтожить за считанные минуты".

"Ни одна армия в мире не смогла бы сделать то, что мы сделали сегодня. Никогда еще не было армии, которая могла бы сделать то, что произошло", - добавил он.

Позже Трамп написал в своей соцсети Truth Socia, что любая попытка Ирана отмстить США будет "встречена силой".

Удары по Ирану

Израиль начал свою операцию "Львиный народ" 13 июня. ЦАХАЛ нанес удары по военным и ядерным и военным объектам Ирана. Израиль ликвидировал десятки топ-командиров и физиков-ядерщиков, которые занимаются ядерной программой Ирана. В Израиле пообещали, что не остановятся, пока не выполнят своих целей.

Долгое время ходили слухи о том, присоединятся ли США к операции своего союзника на Ближнем Востоке. В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по иранским объектам.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал соответствующий указ и пригрозил Ирану, что будут нанесены новые удары, если Тегеран не пойдет на ядерную сделку.

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