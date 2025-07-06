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Залишилося четверо: хто і коли зіграє в півфіналі Клубного чемпіонату світу

Неділя 06 липня 2025 09:12
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Залишилося четверо: хто і коли зіграє в півфіналі Клубного чемпіонату світу Фото: На КЧС-2025 – час вирішальних поєдинків (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

На Клубному чемпіонаті світу в США визначилися учасники півфінальних пар. З 32-х команд, що стартували, залишились лише четверо претендентів на чемпіонство.

Розклад матчів та трансляцій – підкаже РБК-Україна.

ПСЖ – "Реал" замість німецької класики

Першими до півфіналу вийшли англійський "Челсі" та бразильський "Флуміненсе". Учасники іншої пари визначались у матчах за участю німецьких клубів.

Була вірогідність отримати у півфіналі КЧС класичне німецьке протистояння: "Баварія" – "Боруссія" Д. Але цього не сталося. Більш того, жодна з німецьких команд не змогла пробитися до півфіналу.

"Баварія" поступилась французькому ПСЖ, двічі пропустивши в кінці матчу. Французи "заробили" дві червоні картки і ледь не отримали пенальті у власні ворота в компенсований час (суддя змінив своє рішення після перегляду ВАР), втім встояли. "Баварія", окрім вильоту, схоже, залишиться на довгий час без Мусіали, який отримав важку травму.

У іншому матчі дня "Боруссія" за 90 хвилин тричі пропустила від мадридського "Реала". Але потім прокинулась і ледь не створила мегакамбек. Німці двічі забили в компенсований час, спровокували на пряму червону захисника Гейсена і могли зрівняти рахунок вже на прапорці. Врятував Куртуа, який парирував небезпечний постріл Забітцера.

Хто з ким зустрінеться в півфіналі

Таким чином, маємо чотирьох претендентів на перемогу в турнірі. Три європейські команди – "Челсі", ПСЖ та "Реал" плюс представник Південної Америки – "Флуміненсе".

На КЧС залишилось зіграти лише три поєдинки. Півфінали відбудуться 8 та 9 липня, а 13-го – фінал.

Клубний чемпіонат світу, півфінал, розклад матчів:

Вівторок, 8 липня

  • 22:00. "Флуміненсе" – "Челсі"

Середа, 9 липня

  • 22:00. ПСЖ – "Реал"

Де дивитися матчі

Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плей-офф будуть доступні на кількох платформах:

  • телеканал "Суспільне Спорт"
  • місцеві телеканали "Суспільного" (на всіх платформах)
  • онлайн на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт"

Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.

Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.

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