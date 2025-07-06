ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Осталось четверо: кто и когда сыграет в полуфинале Клубного чемпионата мира

Воскресенье 06 июля 2025 09:12
UA EN RU
Осталось четверо: кто и когда сыграет в полуфинале Клубного чемпионата мира Фото: На КЧМ-2025 - время решающих поединков (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

На Клубном чемпионате мира в США определились участники полуфинальных пар. Из 32-х стартовавших команд остались лишь четверо претендентов на чемпионство.

Расписание матчей и трансляций - подскажет РБК-Украина.

ПСЖ - "Реал" вместо немецкой классики

Первыми в полуфинал вышли английский "Челси" и бразильский "Флуминенсе". Участники другой пары определялись в матчах с участием немецких клубов.

Была вероятность получить в полуфинале КЧМ классическое немецкое противостояние: "Бавария" - "Боруссия" Д. Но этого не произошло. Более того, ни одна из немецких команд не смогла пробиться в полуфинал.

"Бавария" уступила французскому ПСЖ, дважды пропустив в конце матча. Французы "заработали" две красные карточки и едва не получили пенальти в собственные ворота в компенсированное время (судья изменил свое решение после просмотра ВАР), впрочем устояли. "Бавария", кроме вылета, похоже, останется на долгое время без Мусиалы, который получил тяжелую травму.

В другом матче дня "Боруссия" за 90 минут трижды пропустила от мадридского "Реала". Но потом проснулась и едва не создала мегакамбек. Немцы дважды забили в компенсированное время, спровоцировали на прямую красную защитника Гейсена и могли сравнять счет уже на флажке. Спас Куртуа, который парировал опасный выстрел Забитцера.

Кто с кем встретится в полуфинале

Таким образом, имеем четырех претендентов на победу в турнире. Три европейские команды - "Челси", ПСЖ и "Реал" плюс представитель Южной Америки - "Флуминенсе".

На КЧМ осталось сыграть только три поединка. Полуфиналы состоятся 8 и 9 июля, а 13-го - финал.

Клубный чемпионат мира, полуфинал, расписание матчей:

Вторник, 8 июля

  • 22:00. "Флуминенсе" - "Челси"

Среда, 9 июля

  • 22:00. ПСЖ - "Реал"

Где смотреть матчи

Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф будут доступны на нескольких платформах:

  • телеканал "Суспільне Спорт"
  • местные телеканалы "Суспільного" (на всех платформах)
  • онлайн на сайте "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.

Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.

Ранее рассказали, какое решение принял Лунин относительно будущего в "Реале".

Также стал известен состав донецкого "Шахтера" на первые матчи в Лиге Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира ПСЖ Бавария Реал Боруссия Челси Андрей Лунин
Новости
Более 100 дронов, под ударом спасатели: все об обстреле Харькова, Херсона и Запорожья
Более 100 дронов, под ударом спасатели: все об обстреле Харькова, Херсона и Запорожья
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников