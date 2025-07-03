Лунін ухвалив рішення щодо майбутнього в "Реалі": що відомо
Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін вирішив залишитися у клубі щонайменше до кінця сезону 2025/26, попри статус дублера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Diario Gol.
Попри розчарування та чутки про можливий трансфер, Андрій Лунін вирішив залишитися в "Реалі" щонайменше до кінця наступного сезону.
Його контракт із клубом чинний до 2030 року, і гравець наразі не планує його достроково розривати.
У сезоні, що минув, Лунін вкотре довів, що заслуговує на місце у старті. У клубі вірять у нього - президент Флорентіно Перес розглядає українця як важливий елемент майбутнього складу.
Усе ж, остаточну роль Луніна визначить новий головний тренер команди - Хабі Алонсо. Його бачення позиції воротаря вплине на те, наскільки українець буде залучений у новому сезоні.
Поки що Лунін погоджується на роль дублера, але очікує отримати більше шансів у майбутньому.
Конкуренція воротарів у "Реалі"
Позиція голкіпера в "Реалі" впродовж багатьох років залишалась проблемною. Починаючи з епохи конфлікту між Ікером Касільясом та Жозе Моурінью, питання першого номера в мадридському клубі довго викликало суперечки.
Відтоді, як Тібо Куртуа перебрався до столиці Іспанії, ситуація дещо стабілізувалась - бельгієць швидко завоював статус беззаперечного №1.
Усе змінилося з його важкою травмою, що надала шанс Андрію Луніну стати основним воротарем у сезоні 2023/24. Українець скористався можливістю, демонструючи надійну гру.
Однак із поверненням Куртуа ситуація повернулась на круги своя - Лунін опинився на лаві запасних.
26-річний Андрій Лунін із 2018 року перебуває в системі мадридського "Реала", за цей час встиг пройти кілька оренд у клубах Ла Ліги та поступово закріпитися в структурі "вершкових".
Нині його ринкова вартість, за даними порталу Transfermarkt, оцінюється у 20 мільйонів євро.
"Реал" у сезоні 2024/25 завершив чемпіонат Іспанії на другому місці.
Раніше ми писали, що українські воротарі у топі Клубного чемпіонату світу.
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