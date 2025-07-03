ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Лунін ухвалив рішення щодо майбутнього в "Реалі": що відомо

Четвер 03 липня 2025 23:31
UA EN RU
Лунін ухвалив рішення щодо майбутнього в "Реалі": що відомо Андрій Лунін (фото: facebook.com/AndriyLunin13)
Автор: Катерина Урсатій

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін вирішив залишитися у клубі щонайменше до кінця сезону 2025/26, попри статус дублера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Diario Gol.

Попри розчарування та чутки про можливий трансфер, Андрій Лунін вирішив залишитися в "Реалі" щонайменше до кінця наступного сезону.

Його контракт із клубом чинний до 2030 року, і гравець наразі не планує його достроково розривати.

У сезоні, що минув, Лунін вкотре довів, що заслуговує на місце у старті. У клубі вірять у нього - президент Флорентіно Перес розглядає українця як важливий елемент майбутнього складу.

Усе ж, остаточну роль Луніна визначить новий головний тренер команди - Хабі Алонсо. Його бачення позиції воротаря вплине на те, наскільки українець буде залучений у новому сезоні.

Поки що Лунін погоджується на роль дублера, але очікує отримати більше шансів у майбутньому.

Конкуренція воротарів у "Реалі"

Позиція голкіпера в "Реалі" впродовж багатьох років залишалась проблемною. Починаючи з епохи конфлікту між Ікером Касільясом та Жозе Моурінью, питання першого номера в мадридському клубі довго викликало суперечки.

Відтоді, як Тібо Куртуа перебрався до столиці Іспанії, ситуація дещо стабілізувалась - бельгієць швидко завоював статус беззаперечного №1.

Усе змінилося з його важкою травмою, що надала шанс Андрію Луніну стати основним воротарем у сезоні 2023/24. Українець скористався можливістю, демонструючи надійну гру.

Однак із поверненням Куртуа ситуація повернулась на круги своя - Лунін опинився на лаві запасних.

26-річний Андрій Лунін із 2018 року перебуває в системі мадридського "Реала", за цей час встиг пройти кілька оренд у клубах Ла Ліги та поступово закріпитися в структурі "вершкових".

Нині його ринкова вартість, за даними порталу Transfermarkt, оцінюється у 20 мільйонів євро.

"Реал" у сезоні 2024/25 завершив чемпіонат Іспанії на другому місці.

Раніше ми писали, що українські воротарі у топі Клубного чемпіонату світу.

Також читайте чому зірка "Реала" різко розкритикував поля у США на клубному ЧС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Реал Андрій Лунін
Новини
Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"
Вибух у Луганську: росіяни повідомляють про загибель колишнього "мера"
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви