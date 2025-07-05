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"Шахтар" назвав склад на Лігу Європи: три новачки та двоє з оренди

Любляна, Субота 05 липня 2025 17:57
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"Шахтар" назвав склад на Лігу Європи: три новачки та двоє з оренди Фото: "Шахтар" першим з вітчизняних клубів стартує в офіційних матчах (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар", який вже 10 липня стартує в кваліфікації Ліги Європи, оприлюднив офіційну заявку на перші поєдинки єврокубку. Не обійшлося без нових імен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "гірників".

Нові та старі імена

До офіційної заявки потрапили 29 футболістів, серед якиз 13 легіонерів. Є три новачки – Микола Огарков, Віктор Цуканов та Ростислав Баглай – з клубної академії.

Також включені до складу два гравці, які повернулися з оренди – захисник Георгі Гочолеішвілі (данський "Копенгаген") та півзахисник Олег Очеретько ("Карпати").

Офіційна заявка "Шахтаря"

Воротарі:

  • Кіріл Фесюн
  • Дмитро Різник
  • Ростислав Баглай

Захисники:

  • Валерій Бондар
  • Георгі Гочолеішвілі (Грузія)
  • Педро Енріке (Бразилія)
  • Іраклі Азаров (Грузія)
  • Вінісіус Тобіас (Бразилія)
  • Алаа Грам (Туніс)
  • Микола Матвієнко
  • Юхим Конопля
  • Микола Огарков
  • Мар'ян Фарина

Півзахисники:

  • Марлон Гомес (Бразилія)
  • Дмитро Криськів
  • Мар'ян Швед
  • Георгій Судаков
  • Кевін (Бразилія)
  • Антон Глущенко
  • Артем Бондаренко
  • Віктор Цуканов
  • Олег Очеретько
  • Єгор Назарина
  • Аліссон (Бразилія)
  • Педріньйо (Бразилія)
  • Невертон (Бразилія)

Нападники:

  • Лассіна Траоре (Буркіна-Фасо)
  • Егіналдо (Бразилія)
  • Кауан Еліас (Бразилія)

&quot;Шахтар&quot; назвав склад на Лігу Європи: три новачки та двоє з оренди

Коли стартує "Шахтар"

"Гірники" відкриють офіційний сезон у четвер, 10 липня, номінально домашнім матчем першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського "Ільвеса".

Гра відбудеться на арені "Стожиці" в словенській Любляні. Початок – о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь у Фінляндії відбудеться за тиждень - 17 липня.

Раніше розповіли, як завершився перший матч "Шахтаря" під керівництвом Арди Турана.

Також читайте про те, коли старт і перше Класичне у новому сезоні УПЛ.

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