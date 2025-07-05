"Шахтар" назвав склад на Лігу Європи: три новачки та двоє з оренди
Донецький "Шахтар", який вже 10 липня стартує в кваліфікації Ліги Європи, оприлюднив офіційну заявку на перші поєдинки єврокубку. Не обійшлося без нових імен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "гірників".
Нові та старі імена
До офіційної заявки потрапили 29 футболістів, серед якиз 13 легіонерів. Є три новачки – Микола Огарков, Віктор Цуканов та Ростислав Баглай – з клубної академії.
Також включені до складу два гравці, які повернулися з оренди – захисник Георгі Гочолеішвілі (данський "Копенгаген") та півзахисник Олег Очеретько ("Карпати").
Офіційна заявка "Шахтаря"
Воротарі:
- Кіріл Фесюн
- Дмитро Різник
- Ростислав Баглай
Захисники:
- Валерій Бондар
- Георгі Гочолеішвілі (Грузія)
- Педро Енріке (Бразилія)
- Іраклі Азаров (Грузія)
- Вінісіус Тобіас (Бразилія)
- Алаа Грам (Туніс)
- Микола Матвієнко
- Юхим Конопля
- Микола Огарков
- Мар'ян Фарина
Півзахисники:
- Марлон Гомес (Бразилія)
- Дмитро Криськів
- Мар'ян Швед
- Георгій Судаков
- Кевін (Бразилія)
- Антон Глущенко
- Артем Бондаренко
- Віктор Цуканов
- Олег Очеретько
- Єгор Назарина
- Аліссон (Бразилія)
- Педріньйо (Бразилія)
- Невертон (Бразилія)
Нападники:
- Лассіна Траоре (Буркіна-Фасо)
- Егіналдо (Бразилія)
- Кауан Еліас (Бразилія)
Коли стартує "Шахтар"
"Гірники" відкриють офіційний сезон у четвер, 10 липня, номінально домашнім матчем першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського "Ільвеса".
Гра відбудеться на арені "Стожиці" в словенській Любляні. Початок – о 21:00 за київським часом.
Матч-відповідь у Фінляндії відбудеться за тиждень - 17 липня.
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