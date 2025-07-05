"Шахтар" назвав склад на Лігу Європи: три новачки та двоє з оренди

Фото: "Шахтар" першим з вітчизняних клубів стартує в офіційних матчах (ФК "Шахтар")

Донецький "Шахтар", який вже 10 липня стартує в кваліфікації Ліги Європи, оприлюднив офіційну заявку на перші поєдинки єврокубку. Не обійшлося без нових імен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "гірників".