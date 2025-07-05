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Сльози перед матчем та фатальна помилка голкіпера: "Флуміненсе" та "Челсі" вийшли в півфінал Клубного чемпіонату світу

Субота 05 липня 2025 09:28
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Сльози перед матчем та фатальна помилка голкіпера: "Флуміненсе" та "Челсі" вийшли в півфінал Клубного чемпіонату світу Фото: На Мундіалі визначились перші півфіналісти (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Бразильський "Флуміненсе" та англійський "Челсі" сформували першу півфінальну пару на Клубному чемпіонаті світу в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Клубний чемпіонат світу, 1/4 фіналу

"Флуміненсе" – "Аль-Хіляль" – 2:1

Голи: Мартінеллі, 40, Еркулес, 70 – Леонардо, 51

"Палмейрас" – "Челсі" – 1:2

Голи: Естеван, 53 – Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)

Відзначалися лише бразильці

Перед матчем була хвилина мовчання на вшанування пам'яті футболіста "Ліверпуля" і збірної Португалії Діогу Жоти, який трагічно загинув разом із братом Андре в ДТП. Емоції переповнили футболістів "Аль-Хіляля" Жоау Канселу та Рубена Невеша: партнери Жоти по національній збірній не стримували сліз.

Рахунок у матчі на 40-й хвилині відкрив півзахисник "Флуміненсе" Мартінеллі, який завершив атаку ударом у дев'ятку – 1:0. Після перерви "Аль-Хіляль" відігрався завдяки бразильцю Леонардо: він завершив комбінацію після розіграшу кутового. Однак на 70-й хвилині вирішальний гол провів Еркулес, що вийшов на заміну замість автора першого м'яча "Флу" Мартінеллі – 2:1.

Хто забив вирішальний гол?

У другій чвертьфінальній парі грав інший бразильський клуб "Палмейрас". У разі його перемоги над "Челсі" на вболівальників чекав би бразильський півфінал. Втім, цього не сталося.

Уже в самому дебюті матчу мав відкривати рахунок лідер лондонців Палмер, але голкіпер "Палмейраса" Вевертон блискуче витягнув м'яч із нижнього кута. Проте на 16-й хвилині Палмер таки забив – після пасу Чалоби він розвернувся в центрі штрафного майданчика і точно пробив у кут.

Після перерви 18-річний нападник бразильського клубу Естеван зрівняв рахунок ефектним ударом з гострого кута, влучивши у поперечку, від якої м'яч зрикошетив у сітку. Цей гол став особливим для гравця, адже вже після турніру талановитий бразилець приєднається саме до "Челсі".

Долю зустрічі вирішив автогол на 83-й хвилині. Після прострілу Гюсто воротар "Палмейраса" Вевертон не впорався з простим рикошетом від ноги захисника власної команди та підправив м'яч у сітку свої воріт. Авторство голу доволі суперечливе, але в протоколі його записали, як автогол кіпера бразильського клубу.

До кінця матчу "сині" мали кілька нагод збільшити перевагу. Найнебезпечніший момент створив Мадуеке – його удар у компенсований час Вевертон зумів перевести в штангу.

Таким чином, у півфіналі КЧС-2025 зіграють "Флуміненсе" та "Челсі". Цей поєдинок відбудеться у вівторок, 8 липня.

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