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Не залишилось живого місця. Українські військові розповіли про ситуацію на Авдіївського напрямку

Фото: українські військові розповіли про ситуацію на Авдіївського напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти активізували атаки на Авдіївському напрямку. Ситуація напружена, та українські військові тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Бійці 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка розповіли про ситуацію на передовій Авдіївського напрямку.

За їхніми словами ситуація напружена. Росіяни постійно наступають, використовуючи тактику малих груп.

Військові розповідають, що на їхньому напрямку майже немає живого місця.

Так, окупанти атакують наших захисників з РСЗВ "Град", мінометів, артилерії та танків.

Бійці також показали вирву від російського обстрілу. Окупанти мало не потрапили у бліндаж.

Нагадаємо, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський розповів, що росіяни штурмують українські позиції та намагаються знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою.

До того ж, окупанти вирішили змінити свою тактику в напрямку Вугледара через значні втрати.

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