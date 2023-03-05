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Не осталось живого места. Украинские военные рассказали о ситуации на Авдеевском направлении

Фото: украинские военные рассказали о ситуации на Авдеевском направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты активизировали атаки на Авдеевском направлении. Ситуация напряженная, но украинские военные держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Бойцы 110 отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко рассказали о ситуации на передовой Авдеевского направления.

По их словам, ситуация напряженная. Россияне постоянно наступают, используя тактику малых групп.

Военные рассказывают, что на их направлении почти нет живого места.

Так, оккупанты атакуют наших защитников из РСЗО "Град", минометов, артиллерии и танков.

Бойцы также показали воронку от российских обстрелов. Оккупанты чуть не попали в блиндаж.

Напомним, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский рассказал, что россияне штурмуют украинские позиции и пытаются найти "щель" между Марьинкой и Авдеевкой.

К тому же, оккупанты решили изменить свою тактику в направлении Угледара из-за значительных потерь.

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