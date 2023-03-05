ua ru
Нд, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не залишилось живого місця. Українські військові розповіли про ситуацію на Авдіївського напрямку

Новость на русском →
Неділя 05 березня 2023 18:07
Не залишилось живого місця. Українські військові розповіли про ситуацію на Авдіївського напрямку Фото: українські військові розповіли про ситуацію на Авдіївського напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти активізували атаки на Авдіївському напрямку. Ситуація напружена, та українські військові тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Бійці 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка розповіли про ситуацію на передовій Авдіївського напрямку.

За їхніми словами ситуація напружена. Росіяни постійно наступають, використовуючи тактику малих груп.

Військові розповідають, що на їхньому напрямку майже немає живого місця.

Так, окупанти атакують наших захисників з РСЗВ "Град", мінометів, артилерії та танків.

Бійці також показали вирву від російського обстрілу. Окупанти мало не потрапили у бліндаж.

Нагадаємо, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський розповів, що росіяни штурмують українські позиції та намагаються знайти "щілину" між Мар'їнкою та Авдіївкою.

До того ж, окупанти вирішили змінити свою тактику в напрямку Вугледара через значні втрати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley
У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним