Залишилось кілька днів: один з банків більше не виплачуватиме пенсії на картки

АТ "Укрексімбанк" з 1 жовтня припиняє виплачувати пенсії та соцдопомогу. Клієнти банку, які не подали заяву до 15 вересня, ризикують лишитися без звичних виплат на картку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Чому "Укрексімбанк" припиняє виплачувати пенсії

Пенсійний фонд України офіційно завершує співпрацю з державним АТ "Укрексімбанк" щодо обслуговування соціальних рахунків громадян. Рішення набирає чинності з 1 жовтня 2026 року.

Це означає, що кошти за жовтень та наступні місяці більше не надходитимуть на картки цього банку. Отримувачам необхідно завчасно подбати про нові реквізити.

Як обрати новий банк та повідомити Пенсійний фонд

Для безперебійного зарахування коштів громадяни мають обрати будь-яку іншу установу з офіційного переліку уповноважених банків.

Після відкриття рахунку потрібно подати заяву про зміну способу виплати до ПФУ. Зробити це можна двома способами:

дистанційно, через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

особисто, під час візиту до найближчого сервісного центру установи.

Чи втратять пенсії ті, хто не встиг подати заяву до 15 вересня

Громадянам, які не встигли змінити банківські реквізити у визначений термін, хвилюватися не варто - нараховані кошти повністю збережуться.

Пенсійний фонд не припинятиме нарахування виплат. Усі грошові перекази для таких отримувачів автоматично спрямують через відділення АТ "Укрпошта" за місцем фактичного проживання або реєстрації пенсіонера.

Нагадаємо, Міністерство фінансів підготувало проєкт держбюджету на 2027 рік, у якому видатки Пенсійного фонду зростуть більш ніж на 200 мільярдів гривень.