Осталось несколько дней: один из банков больше не будет выплачивать пенсии на карты

АО "Укрэксимбанк" с 1 октября перестает выплачивать пенсии и соцпомощь. Клиенты банка, не подавшие заявление до 15 сентября, рискуют остаться без привычных выплат на карточку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

Почему "Укрэксимбанк" прекращает выплачивать пенсии

Пенсионный фонд Украины официально завершает сотрудничество с государственным АО "Укрэксимбанк" по обслуживанию социальных счетов граждан. Решение вступает в силу 1 октября 2026 года.

Это означает, что средства за октябрь и последующие месяцы больше не будут поступать на карты этого банка. Получателям необходимо заблаговременно позаботиться о новых реквизитах.

Как выбрать новый банк и уведомить Пенсионный фонд

Для бесперебойного зачисления средств граждане должны выбрать любое другое учреждение из перечня уполномоченных банков.

После открытия счета следует подать заявление об изменении способа выплаты в ПФУ. Сделать это можно двумя способами:

дистанционно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ;

лично, во время визита в ближайший сервисный центр учреждения.

Утратят пенсии те, кто не успел подать заявление до 15 сентября

Гражданам, не успевшим изменить банковские реквизиты в определенный срок, волноваться не стоит - начисленные средства полностью сохранятся.

Пенсионный фонд не будет прекращать начисление выплат. Все денежные переводы для таких получателей направят автоматически через отделение АО "Укрпочта" по месту фактического проживания или регистрации пенсионера.

Напомним, Министерство финансов подготовило проект госбюджета на 2027 год, в котором расходы Пенсионного фонда возрастут более чем на 200 миллиардов гривен.