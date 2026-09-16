Грошей на пенсії стане більше: у бюджеті-2027 заклали збільшення фінансування

Видатки Пенсійного фонду у 2027 році зростуть більш ніж на 200 мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт Закону "Про Державний бюджет на 2027 рік", який підготувало Міністерство фінансів.

Скільки грошей отримає Пенсійний фонд

Видатки Пенсійного фонду у 2027 році заплановані на рівні 1 трильйона 278,8 мільярда гривень.

Звідки Пенсійний фонд бере гроші

Частину коштів фонду покриє держбюджет. Трансферт із бюджету на доплати до пенсій у 2027 році складе 292,8 мільярда гривень. Це на 41,5 мільярда гривень більше, ніж торік.

Ці доплати - частина загальних соціальних виплат і заходів Міністерства соціальної політики. На них у проєкті бюджету передбачили 540,3 мільярда гривень. Порівняно з 2026 роком ця сума зросте на 72,6 мільярда гривень.

Видатки Пенсійного фонду - 1 трлн 278,8 млрд гривень (+213 млрд гривень).

Трансферт з бюджету на доплати до пенсій - 292,8 млрд гривень (+41,5 млрд гривень).

Соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики загалом - 540,3 млрд гривень (+72,6 млрд гривень)

Нагадаємо, Пенсійний фонд попереджав, що деяким отримувачам пенсій доведеться повернути гроші. Це стосується тих, хто вчасно не повідомив фонд про зміну паспортних даних, банківських реквізитів чи місця роботи.