Пенсіонерам за кордоном можуть зупинити виплати: юристка назвала причину

Пенсіонерам, які роками живуть за кордоном, не завжди вчасно продовжують виплати. У деяких випадках фонд має право призупинити гроші.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Ольга Хомич.

Що змінилося у законодавстві після 2009 року

До 2009 року закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" прямо дозволяв зупиняти виплату пенсії на весь час проживання людини за кордоном, якщо з країною, де вона мешкає, немає міжнародного договору.

"Ці норми Конституційний Суд визнав неконституційними рішенням від 7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009, і вони втратили чинність з дня ухвалення рішення", - розповіла Хомич.

За її словами, сьогодні в самому законі підстав "припиняти пенсію за кордон" більше не існує.

"Постанови Кабінету Міністрів № 299 від лютого 2025-го й № 765 від червня 2025-го описують, як ПФУ підтверджує, що пенсіонер за кордоном живий і це справді він - через Дію, відеозв'язок або консульство", - пояснила адвокат.

У разі непроходження такого підтвердження виплата призупиняється, а не скасовується остаточно.

Що варто знати

Юрист наголосила, що є дві різні ситуації, які часто плутають. Перша - коли людина просто живе за кордоном, формально не оформлюючи виїзд. Друга - коли пенсіонер офіційно оформлює виїзд на постійне місце проживання за кордон.

"За заявою пенсіонера йому можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців наперед, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання в Україні", - зазначила Хомич.

Тобто людину знімають з реєстрації, а фонд закриває поточні виплати одноразовим авансом за півроку вперед.

"Навіть після такого виїзду з обліку право на подальшу виплату за людиною юридично зберігається, а не згасає назавжди", - підкреслила адвокат.

Хоча на практиці саме з такими людьми найчастіше й виникають спори - фонд схильний трактувати зняття з обліку й одноразову виплату як остаточне закриття пенсійної справи.

Що каже судова практика

"Право на пенсію за такими людьми зберігається незалежно від місця проживання, а поновити виплату можна без жодних обмежень у часі, бо не платити свого часу перестала держава, а не пенсіонер з власної вини", - зазначила Хомич.

За її словами, Верховний Суд регулярно повертається до цієї теми у справах людей, які виїхали за кордон ще у дев'яностих роках чи навіть раніше, і щоразу підтверджує це право.

Фото: адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Ольга Хомич (khomych.ua)

"Поновлена пенсія має рахуватися й індексуватися так само, як для тих, хто лишився в Україні, а не за якимось заниженим мінімумом", - додала адвокат.

Що робити на практиці

якщо пенсіонер вчасно проходить процедуру підтвердження особи, виплата продовжується без перерв;

якщо не встиг - виплату призупинять, але після підтвердження відновлять, за потреби з доплатою за пропущений час;

якщо ПФУ відмовляється поновлювати чи призначати пенсію просто через факт проживання за кордоном - це підстава звертатися до суду.

"Практика в таких справах стабільно на боці людей", - підсумувала Хомич.

Раніше РБК-Україна писало, що перевірити правильність нарахування пенсії можна навіть без знання складної формули розрахунку.