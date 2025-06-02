Залишилось два дні: у МВС нагадали, хто з водіїв може втратити номерний знак і що робити

Серед автовласників існує практика залишати номерні знаки на відповідальне зберігання в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ (МВС). Однак якщо дехто з них не оплатить цю послугу найближчими днями - ризикує їх втратити.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
Відповідальне зберігання номерних знаків - зручна послуга для тих, хто хоче перезакріпити свої номерні знаки після, наприклад, продажу авто, на інший транспортний засіб.
Надається вона територіальними сервісними центрами МВС.
Номерний знак, залишений на платне зберігання, можна закріпити за родичами власника - дітьми, іншим із подружжя чи батьками (за умови документального підтвердження таких родинних відносин відповідно до законодавства).
Водночас передати номерні знаки, які знаходяться на відповідальному зберіганні, до інших територіальних сервісних центрів МВС, не можна.
Згідно з інформацією ГСЦ МВС, з 29 травня 2025 року роботу реєстрів Національної інформаційної системи було повноцінно відновлено (після технічного обслуговування).
З огляду на це автовласникам до 3 червня 2025 року потрібно:
"У разі відсутності відповідної оплати, такі номерні знаки, починаючи з 4 червня 2025 року, підлягатимуть знищенню", - наголосили у прес-службі ГСЦ МВС.
Для того, щоб продовжити термін зберігання номерних знаків віддалено, послугу можна оплатити онлайн:
Насамкінець варто зазначити, що:
"Звертаємо увагу, що номерні знаки за зверненням власників можливо перезакріплювати за іншими транспортними засобами, придбаними власником", - підсумували у ГСЦ МВС.
Нагадаємо, раніше у МВС пояснили, як не стати жертвою шахраїв під час купівлі вживаного авто.
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