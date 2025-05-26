Шукаєте вживане авто? У МВС пояснили, як не стати жертвою шахраїв
Купити нову машину з автосалону - по кишені не кожному українцю, тому при виборі транспортного засобу багато людей надають перевагу вживаним авто. Однак попри великий вибір і більш доступні ціни, на вторинному ринку можна натрапити часом на "кота в мішку".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.
Купівля вживаного авто: найпоширеніші проблеми
Українцям нагадали, що на вторинному ринку авто - великий вибір і доступніші ціни, проте замість машини своєї мрії можна придбати "кота в мішку".
Зазначається, що під час перереєстрації транспортних засобів з одного власника на іншого, адміністратори сервісних центрів МВС часто виявляють:
- підроблені документи;
- перебиті номери кузова;
- міжнародний розшук.
Як не стати жертвою шахраїв: порада МВС
Для того, щоб не втрапити у халепу під час купівлі вживаного авто, українцям радять провести експертне дослідження транспорту у фахівців Експертної служби МВС.
"Це - гарантія надійної та безпечної купівлі", - наголосили у ГСЦ.
Уточнюється, що при перереєстрації автівки, що вже була зареєстрована в Україні, експертне дослідження проводиться виключно за бажанням:
- або продавця;
- або покупця.
Що відбувається під час експертного дослідження
У МВС пояснили, що в межах експертного дослідження транспорту фахівці:
- перевіряють справжність ідентифікаційних номерів транспортного засобу;
- перевіряють справжність реєстраційних документів;
- складають відповідний висновок;
- вносять відомості до електронного реєстру.
"З готовим висновком можна перереєструвати транспортний засіб у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця проведення експертного дослідження", - зауважили у ГСЦ.
В яких випадках експертне дослідження - обов'язкове
Громадянам повідомили, що наразі експертне дослідження є обов'язковим лише для першої реєстрації транспортного засобу, що був у використанні за кордоном.
Тим часом при перереєстрації на нового власника, експертне дослідження проводиться за бажанням покупця або продавця.
"При реєстрації нового авто з салону висновок Експертної служби МВС не потрібен", - зауважили у ГСЦ МВС.
Насамкінець українцям нагадали, що скористатися послугою експертного дослідження можна:
- за попереднім онлайн-записом на сайті через е-запис;
- зареєструвавшись через термінал, розташований у сервісному центрі МВС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зареєструвати конфісковане авто, куплене на аукціоні.
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