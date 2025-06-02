Осталось два дня: в МВД напомнили, кто из водителей может потерять номерной знак и что делать

Среди автовладельцев существует практика оставлять номерные знаки на ответственное хранение в сервисных центрах Министерства внутренних дел (МВД). Однако если некоторые из них не оплатят эту услугу в ближайшие дни - рискуют их потерять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.
Ответственное хранение номерных знаков - удобная услуга для тех, кто хочет перезакрепить свои номерные знаки после, например, продажи авто, на другое транспортное средство.
Предоставляется она территориальными сервисными центрами МВД.
Номерной знак, оставленный на платное хранение, можно закрепить за родственниками владельца - детьми, другим супругом или родителями (при условии документального подтверждения таких родственных отношений в соответствии с законодательством).
В то же время передать номерные знаки, которые находятся на ответственном хранении, в другие территориальные сервисные центры МВД, нельзя.
Согласно информации ГСЦ МВД, с 29 мая 2025 года работа реестров Национальной информационной системы была полноценно восстановлена (после технического обслуживания).
Учитывая это автовладельцам до 3 июня 2025 года нужно:
"В случае отсутствия соответствующей оплаты, такие номерные знаки, начиная с 4 июня 2025 года, будут подлежать уничтожению", - подчеркнули в пресс-службе ГСЦ МВД.
Для того чтобы продлить срок хранения номерных знаков удаленно, услугу можно оплатить онлайн:
В заключение стоит отметить, что:
"Обращаем внимание, что номерные знаки по обращению владельцев возможно перезакреплять за другими транспортными средствами, приобретенными владельцем", - подытожили в ГСЦ МВД.
Напомним, ранее в МВД объяснили, как не стать жертвой мошенников при покупке подержанного авто.
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