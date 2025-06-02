Осталось два дня: в МВД напомнили, кто из водителей может потерять номерной знак и что делать

Зачем нужно ответственное хранение номера

Ответственное хранение номерных знаков - удобная услуга для тех, кто хочет перезакрепить свои номерные знаки после, например, продажи авто, на другое транспортное средство.

Предоставляется она территориальными сервисными центрами МВД.

Номерной знак, оставленный на платное хранение, можно закрепить за родственниками владельца - детьми, другим супругом или родителями (при условии документального подтверждения таких родственных отношений в соответствии с законодательством).

В то же время передать номерные знаки, которые находятся на ответственном хранении, в другие территориальные сервисные центры МВД, нельзя.

До какого числа нужно оплатить услугу

Согласно информации ГСЦ МВД, с 29 мая 2025 года работа реестров Национальной информационной системы была полноценно восстановлена (после технического обслуживания).

Учитывая это автовладельцам до 3 июня 2025 года нужно:

осуществить оплату за ответственное хранение номерных знаков, срок хранения которых закончился во время технического обслуживания реестров (в течение 24-28 мая 2025 года включительно);

предоставить соответствующие платежные документы в сервисный центр МВД.

"В случае отсутствия соответствующей оплаты, такие номерные знаки, начиная с 4 июня 2025 года, будут подлежать уничтожению", - подчеркнули в пресс-службе ГСЦ МВД.

Как продлить срок хранения номерных знаков онлайн

Для того чтобы продлить срок хранения номерных знаков удаленно, услугу можно оплатить онлайн:

зайти на сайт Главного сервисного центра МВД;

перейти в Кабинет водителя;

авторизоваться в нем (с помощью электронной подписи, BankID или "Дія.Підпис");

выбрать услугу продления срока хранения;

выбрать номерной знак;

определить срок хранения;

подтвердить правильность данных;

оплатить услугу;

убедиться, что заявка была отправлена.

Как продлить срок хранения номерных знаков (инфографика: hsc.gov.ua)

В заключение стоит отметить, что:

автовладелец самостоятельно выбирает срок, в течение которого номерной знак будет храниться в сервисном центре МВД;

стоимость услуги - 10,80 гривен за одни сутки (с учетом НДС).

"Обращаем внимание, что номерные знаки по обращению владельцев возможно перезакреплять за другими транспортными средствами, приобретенными владельцем", - подытожили в ГСЦ МВД.