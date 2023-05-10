Залишилось чекати на фінал: Подоляк прокоментував "цугцванг" Пригожина в Бахмуті

"Ідеальний "цугцванг Пригожина". Іти вперед не можна: знищать ЗСУ. Повернутися назад не можна: знищать загороджувальні загони Міноборони Росії (через конфлікт з Міноборони, - ред.). Стояти на місці - просто знищать. Боєприпасів не дають. Що лишається? Бути офіційно визнаним терористичним угрупованням. І чекати на фінал...", - пише Подоляк.

З чого усе почалось?

Нещодавно Пригожин заявив про намір вивести власних найманців з Бахмута 10 травня. Причиною цього він називав "снарядний голод". Голова Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров, зі свого боку, відзначив, що чеченські підрозділи "Ахмат" готові замінити ПВК на їх позиціях, щоб продовжити штурм.

Пізніше стало відомо про те, що голова ПВК "Вагнера" все ж отримав запевнення від Міноборони про те, що його найманцям нададуть боєприпаси. Також нібито пообіцяли залучити генерала Сергія Суровікіна, який раніше командував окупантами в Україні.

Станом на 10:40 10 травня у своєму відеозверненні Пригожин заявив, що його найманці нібито так й не отримали боєприпаси.

Зрештою, згідно з даними ISW, нездатність терориста виконати свою погрозу відходу з Бахмута свідчить про те, що він усвідомлює свою залежність від Міноборони Росії.