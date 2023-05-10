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Осталось ждать финала: Подоляк прокомментировал "цугцванг" Пригожина в Бахмуте

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин достиг максимально невыгодного положения в Бахмуте, поскольку каждый из следующих его шагов, вероятно, приведет к его ликвидации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Идеальный "цугцванг Пригожина". Идти вперед нельзя: уничтожат ВСУ. Вернуться назад нельзя: уничтожат заградительные отряды Минобороны России (из-за конфликта с Минобороны, - ред.). Стоять на месте - просто уничтожат. Боеприпасов не дают. Что остается? Быть официально признанной террористической группировкой. И ждать финала...", - пишет Подоляк.

С чего все началось?

Недавно Пригожин заявил о намерении вывести собственных наемников из Бахмута 10 мая. Причиной тому он называл "снарядный голод". Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров, со своей стороны, отметил, что чеченские подразделения "Ахмат" готовы заменить ЧВК на их позициях, чтобы продолжить штурм.

Позже стало известно о том, что глава ЧВК "Вагнера" все же получил заверения от Минобороны о том, что его наемникам предоставят боеприпасы. Также якобы пообещали привлечь генерала Сергея Суровикина, ранее командовавшего оккупантами в Украине.

По состоянию на 10:40, 10 мая в своем видеообращении Пригожин заявил, что его наемники якобы так и не получили боеприпасы.

В конце концов, согласно данным ISW, неспособность террориста выполнить свою угрозу ухода из Бахмута свидетельствует о том, что он осознает свою зависимость от Минобороны России.

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