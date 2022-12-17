ua ru
Сб, 17 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залишили лише "прейскурант". Під Херсоном знайшли госпіталь окупантів (фото)

Новость на русском →
Херсон, Субота 17 грудня 2022 13:43
Залишили лише "прейскурант". Під Херсоном знайшли госпіталь окупантів (фото) Фото: під Херсоном знайшли госпіталь окупантів (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція виявила госпіталь окупантів у Херсонській області. Йдучи, росіяни кинули всі свої медичні "запаси", які виявилися дуже мізерними.

Про це заявив керівник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.

"Є кров - є евакуація!" - госпіталь російських солдатів у Херсонській області. Відступаючи, окупанти кинули і ноші і милиці, залишили на стінах принизливий "прейскурант" за послуги", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно СБУ виявила ще одну катівню окупантів у Херсоні.

Також повідомлялося, що росіяни замінували майже кожен кабінет у будівлі СБУ у Херсоні. Міну знайшли навіть під принтером.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах