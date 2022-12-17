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Оставили только "прейскурант". Под Херсоном нашли госпиталь оккупантов (фото)

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Херсон, Суббота 17 декабря 2022 13:43
Оставили только "прейскурант". Под Херсоном нашли госпиталь оккупантов (фото) Фото: под Херсоном нашли госпиталь оккупантов (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция обнаружила госпиталь оккупантов в Херсонской области. Уходя, россияне бросили все свои медицинские "запасы", которые оказались весьма скудными.

Об этом заявил руководитель Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Есть кровь - есть эвакуация!" - госпиталь российских солдат в Херсонской области. Отступая, оккупанты бросили и носилки и костыли, оставили на стенах унизительный "прейскурант" за услуги", - написал он.

Напомним, недавно СБУ обнаружила еще одну пыточную оккупантов в Херсоне.

Также сообщалось, что россияне заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне. Мину обнаружили даже под принтером.

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