Залишилась 15-річна донька та батьки: на фронті загинула бойова медикиня Марина Гриценко

Жінка пішла з життя у віці 39 років. У неї залишилася 15-річна донька Юлія та батьки.

"Мері" народилася в родині медиків. Вищу освіту здобула на факультеті історії в одному з університетів Чернігова. За рік до повномасштабного вторгнення РФ разом з донькою доєдналася до Пласту та стала писарем станиці Чернігів. Музика та історія були її захопленням.

З 2008 року Марина стала науковою, а потім - старшою науковою співробітницею Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Згодом стала головною зберігачкою фондів музею.

На війну "Мері" пішла на початку 2023 року. Стала стрільцем санітаром в 3-й окремій штурмовій бригаді. Молодша сержантка. Як бойовий медик брала участь у боях за Харківщину.

Фото: бойова медикиня "Мері" (Facebook Марина Гриценко)

Цього року військовослужбовиці вручили орден "За мужність", як медику 1-го штурмового батальйону бригади.

Вранці 7 серпня "Мері" загинула разом з двома побратимами під час виконання бойового завдання.

Працівники Чернігівського художнього музею висловили скорботу за Мариною, яка, за їх словами, проявила стійкість та мужність під час облоги закладу.

"Ми пишаємося нею, десь розуміючи, що вона була сильніша за багатьох з нас. Музей втратив не лише працівника, музей втратив частину себе. Сумуємо неймовірно", - зазначили в пресс-службі музею.