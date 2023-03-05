Світлий ангел бійців: під Бахмутом загинула бойова медикиня Яна Рихлицька

Під Бахмутом загинула волонтер, військовослужбовець та бойова медикиня 93 бригади "Холодний Яр" Яна ("Яра") Рихлицька. Це сталося під час евакуації поранених у п'ятницю, 3 березня. Яна рівно місяць не дожила свого 30-річчя.

Про загибель дівчини повідомляють у соціальних мережах - її друзі побратими та ті, кому вона допомагала.

Яна Рихлицька народилася 2 квітня 1993 року у Вінниці. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона працювала в IT-компанії. З 24 лютого 2022 року почала активно волонтерити, а у травні пішла служити парамедиком до Збройних сил, де врятувала чимало життів.

Холодноярівці називали Яну своїм ангелом, промінчиком сонця та позитивом, а колеги - "дівчинка з кісками".

"Дівчинка з косичками. Багато хто працював на стадпунктах і зустрічав дівчинку з косичками, більше не зустрінете, її убила Росії. Бойовий медик Яна "Яра" Рихлицька та санітар загинули під час евакуації поранених під Бахмутом", - написав фотограф Сергій Нужненко.

Фото: facebook.com/sergey.nuzhnenko

"Тільки дізнався, що загинула Яна Рихлицька. Саме Яна допомогла евакуюватися моїм батькам та сестрі з Харкова в перші тижні війни. Потім Яна допомогла вивезти ще кілька сімей. Шкода, дуже шкодую. Спочивай зі світом", - написав Олександр.

"Не можу повірити, що тебе немає. Що ти вже не напишеш ще один пост, як завершила черговий збір, когось врятувала, щось доставила, або про те, яких чудових людей ти зустріла. Що не пожартуєш гостро, але чесно Що ми не зберемося після перемоги, щоб відсвяткувати закінчення цього пекла, що не будемо грати в настілки, кататися на великах і розмовляти про відмінності характеру твоїх котів.Я навіть не можу уявити, як багато болю та смерті ти бачила "Як багато ти зробила, щоб їх у нас було менше. Як не можу уявити, скільки суперздібностей ти відкрила в собі, поки інші ховалися і тікали. Шкода, що серед них не було безсмертя", - написала Анастасія Бочерова.

Фото: facebook.com/yana.rykhlitskaya

"Завжди мільйон питань, смілива та допитлива, ось така вона - Яра, запам'ятається нам", - написав лікар-анестезіолог, інструктор ТССС у ЗСУ Микола Дем'янюк.

"Ти вклала у перемогу, як мало хто зробив. Без тебе не відбувалося наших волонтерських чудес, ти була найкраща у всьому. В результаті віддала найдорожче. Жаль тільки, що перемогу не побачила. Але ти знаєш, що вона буде. Ми не зупинимося. , саме через такі, як ти", - написала Тетяна.