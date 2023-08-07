"Врятувала сотні життів". На фронті загинула бойова медикиня Дар’я Філіп’єва "Блискавка"

На фронті загинула бойовий медик Дар’я Філіп’єва, відома під позивним "Блискавка". За час своєї служби дівчина врятувала сотні життів українських військових. За заслуги перед Україною її нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

Про це загибель Дар'ї стало відомо з її сторінки Facebook .

Що відомо про Дар'ю "Блискавку"

Дівчина була родом із Сум, але останні роки проживала у Києві. Освіту здобула у Сумському державному університеті.

Вперше прийшла в армію у 2019 році із почуття обов’язку зробити щось важливе для країни. Дар’я закінчила курс для бойового медичного персоналу, а за її швидку реакцію отримала позивний "Блискавка".

Після початку повномасштабної війни вона приєдналася до територіальної оборони Києва й почала навчати інших бойової медицини. Для неї було важливо, щоб на полі бою її бачили не лише як жінку, а й як "громадянку цієї країни".

"Я не могла просто залишитися вдома, тому що я солдат, сержант, бойовий медик, і мені потрібно захищати цю країну", - розповідала жінка.

Дарія також раніше працювала у 24-ій окремій механізованій бригаді. У 2023 році Дарію нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

Дарія вперше пішла в армію у 2019 році (фото: facebook.com/ariana.von.stahl)

Спогади друзів про Дар'ю

Друзі та знайомі залишають пости зі співчуттям на сторінці Дар'ї.

"Прочитав, що загинула Даша, Блискавка. Одна з самих яскравих і крутих бойових медиків, з ким я спілкувався за ці 1,5 року. Невимовно сумно. Світла пам'ять", - написав волонтер Юрій Кубрушко.

"Ти любила свою роботу. Але яка ж це робота, ти сама казала, що це покликання. Ти була у всьому, за що бралася, - кращою. І ти така перфекціоністка. Ти любила своїх побратимів і розповідала про ваші бойові виїзди. Ти врятувала сотні людей. Ти так завзято прагнула перемоги і я була впевнена, що ми відсвяткуємо це разом. Ти така сильна. Така щира. Така справжня. Ти і є вогонь", - написала подруга Влада Думенко.

"Тяжко, коли гинуть ті, кого знав. Хоч я її майже не знала. Але коли гинуть дівчатка - це страшне як тяжко, друзі. І нічого вже не вдієш, хочеться хоча б мати змогу сказати: "Я її знала. Вона була неймовірною", - написала військова волонтерка Діана Макарова.

Поки деталей загибелі Дар'ї, а також про час і місце прощання із нею - не повідомляють.

Дарію на фронті знали під позивним "Блискавка" (фото: facebook.com/ariana.von.stahl)