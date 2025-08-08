Осталась 15-летняя дочь и родители: на фронте погибла боевой медик Марина Гриценко

Женщина ушла из жизни в возрасте 39 лет. У нее осталась 15-летняя дочь Юлия и родители.

"Мэри" родилась в семье медиков. Высшее образование получила на факультете истории в одном из университетов Чернигова. За год до полномасштабного вторжения РФ вместе с дочерью присоединилась к Пласту и стала писарем станицы Чернигов. Музыка и история были ее увлечением.

С 2008 года Марина стала научной, а затем - старшей научной сотрудницей Черниговского областного художественного музея имени Григория Галагана. Впоследствии стала главным хранителем фондов музея.

На войну "Мэри" ушла в начале 2023 года. Стала стрелком санитаром в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Младшая сержантка. Как боевой медик участвовала в боях за Харьковскую область.

Фото: боевой медик "Мэри" (Facebook Марина Гриценко)

В этом году военнослужащей вручили орден "За мужество", как медику 1-го штурмового батальона бригады.

Утром 7 августа "Мэри" погибла вместе с двумя сослуживцами во время выполнения боевого задания.

Работники Черниговского художественного музея высказали слова скорби в связи со смертью Марины, которая, по их словам, проявила стойкость и мужество во время осады заведения.

"Мы гордимся ею, где-то понимая, что она была сильнее многих из нас. Музей потерял не только работника, музей потерял часть себя. Скорбим невероятно", - отметили в пресс-службе музея.