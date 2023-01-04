Залишаються незмінними. У Міноборони розкрили найближчі плани Росії

Росія планує і надалі продовжувати спроби наступу на сході України, а також хоче активізувати мобілізацію на фоні великих втрат особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр у Telegram .

За її словами, Головне управління розвідки МО вважає, що Росія намагатиметься змусити керівництво України до переговорів силовим шляхом.

Зокрема, країна-агресор планує продовжити формування додаткових штурмових підрозділів та зосередить основні зусилля на окупації Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

При цьому Маляр додала, що на тлі великих втрат керівництво РФ активізує призов у першому кварталі 2023 року, а саме оголосить другу хвилю "часткової мобілізації".

Також, за словами заступника міністра, через скорочення запасів високоточних ракет Росія шукатиме джерела відновлення ракетного озброєння серед "дружніх країн". Також країна-агресор частіше застосовуватиме ударні БПЛА.