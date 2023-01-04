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Остаются неизменными. В Минобороны раскрыли ближайшие планы России

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Киев, Среда 04 января 2023 20:10
Остаются неизменными. В Минобороны раскрыли ближайшие планы России Фото: Анна Маляр, замминистра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия планирует и дальше продолжать попытки наступления на востоке Украины, а также хочет активизировать мобилизацию на фоне больших потерь личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

По ее словам, Главное управление разведки МО считает, что Россия будет пытаться вынудить руководство Украины к переговорам силовым путем.

В частности, страна-агрессор планирует продолжить формирование дополнительных штурмовых подразделений и сосредоточит основные усилия на оккупации Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

При этом Маляр добавила, что, на фоне больших потерь руководство РФ активизирует призыв в первом квартале 2023 года, а именно объявит вторую волну "частичной мобилизации".

Также, по словам замминистра, из-за сокращения запасов высокоточных ракет Россия будет искать источники возобновления ракетного вооружения среди "дружеских стран". Также страна-агрессор будет чаще применять ударные БПЛА.

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов отмечал, что очередную волну мобилизации в России хотят начать с 5 января.

Также мы писали, что, по данным The Wall Street Journal, Россия могла поменять тактику на Донбассе и сосредоточить усилия на оккупации Соледара.

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