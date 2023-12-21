ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залишають тіла, щоб не платити компенсацію. Окупант поскаржився на брехню від командування

Четвер 21 грудня 2023 21:11
UA EN RU
Залишають тіла, щоб не платити компенсацію. Окупант поскаржився на брехню від командування Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий розповів дружині, що їх командування замовчує реальні втрати на війні та не говорить про кількість загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

За його словами, командування відмовляється забирати з поля бою загиблих та оголошує їх зниклими безвісти. Це робиться для того, щоб не платити компенсацію сім'ям загиблих.

"Вони навіть 200-х не витягують, щоб не платити. безвісти зниклими. 36-й полк стояв. Вони заїхали без техніки, без мінометів, без усього - просто людей закинули. Наша дурість російська, вона як була, так і є. Нікуди від неї не дітися! зате он по телевізору як гладко все", - каже окупант.

Окрім цього він розповів, що командування на документах приписує взяття позицій, до яких російська армія ще навіть не дійшла.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Також російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
Битва безпілотників. Навіщо Україні FPV та чи змінить мільйон дронів хід війни
Битва безпілотників. Навіщо Україні FPV та чи змінить мільйон дронів хід війни
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ