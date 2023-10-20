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Росіяни після тяжких поранень вимушені повертатись на війну в Україну (перехоплення)

П'ятниця 20 жовтня 2023 19:39
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Росіяни після тяжких поранень вимушені повертатись на війну в Україну (перехоплення) Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський військовий поскаржився рідним, що змушений повертатись на війну в Україну попри те, що не закінчив лікування після поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповідає про неналежну роботу військово-лікарських комісії РФ та небажання продовжувати службу після поранення.

Він говорить, що отримав осколкові поранення на війні в Україні і про те, що Росія зазнає значних втрат.

"Та хто буде мене тут пів року тримати? Я, мабуть, зараз дістану все, всі осколки, і найму адвоката, буду пробувати комісуватись", - каже він.

Перехоплення розмов росіян

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

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