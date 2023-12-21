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Бросают тела, чтобы не платить компенсацию. Оккупант пожаловался на ложь от командования

Четверг 21 декабря 2023 21:11
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Бросают тела, чтобы не платить компенсацию. Оккупант пожаловался на ложь от командования Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный рассказал жене, что их командование умалчивает о реальных потерях на войне и не говорит о количестве погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

По его словам, командование отказывается забирать с поля боя погибших и объявляет их пропавшими без вести. Это делается для того, чтобы не платить компенсацию семьям погибших.

"Они даже 200-х не вытаскивают, чтобы не платить. без вести пропавшими. 36-й полк стоял. Они заехали без техники, без минометов, без всего - просто людей забросили. Наша глупость русская, она как была, так и есть. Никуда от нее не деться! зато вон по телевизору как гладко все", - говорит оккупант.

Кроме того, он рассказал, что командование на документах приписывает взятие позиций, до которых российская армия еще даже не дошла.

Перехват разговоров россиян

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Также российский военный пожаловался родным, что вынужден возвращаться на войну в Украину, несмотря на то, что не закончил лечение после ранений.

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Главное управление разведки Война России против Украины
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