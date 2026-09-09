Представители ультраправой партии Альтернатива для Германии (Alternative für Deutschland, AfD), победившей на местных выборах в Саксонии-Ангальт , щедро раздают интервью, в которых раскрывают планы партии. Речь идет об Украине, санкциях против Кремля и энергоносителях с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал ZDF .

Так, выступая в студии телеканала, один из лидеров партии АдГ Тино Хрупалла заявил, что нужно снять все санкции с Кремля. Партия не видит в них ни малейшего смысла, а с Москвой "надо начать общаться".

"Я считаю, что санкции в любой форме бессмысленны, и, прежде всего, они нанесли огромный ущерб самой немецкой экономике", - отметил Хрупалла.

В качестве примера он привел отношение бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана и диктатора РФ Путина. Хрупалла считает, что привязавший свою энергетику к Москве Орбан проявил "настоящий суверенитет".

"Вы знаете, почему Виктор Орбан ездил в Москву? Венгры платят 2,53 цента за киловатт-час за газ. Это суверенитет", - отметил ультраправый политик.

Украину нужно оставить без помощи

В студии не обошлось без вопроса поддержки Украины. Представитель АдГ заявил, что нужно прекратить поставлять оружие для ВСУ.

"Мы производим в Германии беспилотники, которые используются для совершения атак на российскую территорию, и мы против этого", - сказал Хрупалла.

Какие перспективы у ультраправых

Опрос социологов о поддержке населением партии АдГ (инфографика Forsa)

Они радостны Кремлю. Новый опрос показывает, что поддержка партии AfD на востоке Германии составляет 45% - это на 13 пунктов больше, чем на выборах 2025 года, и почти в четыре раза больше, чем 12%, имеющих CDU (Христианско-демократический союз, ХДС).